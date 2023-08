66-jähriger Fußgänger gestorben Tödlicher Unfall in Lienen: Motorradfahrer fährt auf Fußweg Von Anke Schneider | 14.08.2023, 08:27 Uhr Ein 66-jähriger Mann aus Lienen verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: NWM-TV up-down up-down

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am späten Sonntagnachmittag auf der Holperdorper Straße in Lienen (Kreis Steinfurt) ereignet. Ein Motorradfahrer fuhr gegen 16.30 Uhr in ein Fußgängerpaar, das auf dem Gehweg unterwegs war.