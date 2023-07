Bis auf die Knochen abgemagert ist dieses Rind, das nach Bad Iburg gebracht wurde, in einen Schlachthof, der in der Branche als „Resterampe“ bekannt war. Foto: „Soko Tierschutz“ up-down up-down 4000 Videos, 44 Verurteilte Wie die Polizei die Ermittlungen zum Bad Iburger Tierqual-Schlachthof vorantrieb Von Dr. Stefanie Adomeit | 07.07.2023, 07:03 Uhr

In einem der umfangreichsten Tierqual-Prozesse, die es in Deutschland bisher gegeben hat, hat die Polizei mit ihren Ermittlungen zum Schlachthof in Bad Iburg großen Anteil daran, dass am Ende 44 Beteiligte zu Geldstrafen von über 140.000 Euro verurteilt wurden.