Florian Oevermann (Koordinierungsstelle Impfteams beim Landkreis Osnabrück) und Philip Engler (Leiter Impfteams beim Deutschen Roten Kreuz) arbeiten Hand in Hand. FOTO: Bettina Klimek Impfteams fühlen sich gut gerüstet Stationäre und mobile Impfteams in Region Osnabrück: Erst bestürmt, jetzt ignoriert? Von Bettina Klimek | 15.05.2022

Knapp 4000 Corona-Infizierte leben aktuell in Stadt und Landkreis Osnabrück, davon werden 64 im Krankenhäusern behandelt. Trotz Inzidenzzahlen von 642,9 im Landkreis und 429,3 in der Stadt scheint das Thema „Corona“ in den Köpfen der Menschen an Bedeutung zu verlieren. Ein Fehler, der sich vielleicht im Herbst mit dem Auftreten neuer Virusvarianten rächen wird? Wer lässt sich - trotz häufig harmloser Verläufe und dem Wegfall der Corona-Maßnahmen - jetzt (noch) impfen?