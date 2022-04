Das „ Spielwerk “ ist ein Forum für kompetenzorientiertes Lernen. In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter bietet die Dekra in ihrer gewerblichen Übungswerkstatt an der Osnabrücker Martinistraße bis zu 50 arbeitssuchenden Frauen verschiedene Möglichkeiten, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Unter technischer und sozialpädagogischer Anleitung können sie sich in der Produktion (Näherei, Tischlerei), im Einkauf oder in der Verwaltung, im Lager oder in der Werbung praxisnah fortbilden.