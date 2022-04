Ab Montag: Sperrung der Strecke von Hagen nach Bad Iburg für den Durchgangsverkehr. FOTO: Gert Westdörp Sperrung ab Montag Iburger Straße in Hagen: Anlieger können bis zur Baustelle durchfahren Von PM. | 19.07.2012, 13:46 Uhr

Zu der am Montag startenden Sanierung an der Landesstraße 96 von Hagen nach Bad Iburg stellt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück klar: Der Anwohner- und Anlieferverkehr werde aufrechterhalten, soweit es die Arbeiten zulassen.