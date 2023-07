Winzer Gerd Brinkmann schenkt persönlich ein: Beim Weinfest in Bad Iburg können Besucher vom Iburger Wein im besonderen Ambiente kosten. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Bis Sonntag geöffnet „Bunte KuH“-Markt lockt Tausende Besucher nach Bad Iburg Von Susanne Pohlmann | 15.07.2023, 12:33 Uhr

Schon in den Vorjahren war der Kunsthandwerkermarkt in Bad Iburg ein Besuchermagnet für die Region – doch in diesem Jahr gibt es mit dem integrierten Weinfest und Live-Musik noch mehr Gründe, einen Sommerausflug in den Kneipp-Erlebnispark zu unternehmen.