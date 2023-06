Zum Glück kein Ernstfall: Feuerwehrleute aus Bad Iburg und Glane befreien Insassen aus ihrem Auto, das ein Zug hunderte Meter vor sich her geschoben hat. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Am Jahrestag von Eschede Koordinieren, improvisieren, handeln: Helfer üben bei „Zugunglück“ in Bad Iburg Von Hildegard Wekenborg-Placke | 03.06.2023, 16:52 Uhr

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang kollidiert ein Zug zunächst mit einem Radfahrer und dann mit zwei Pkw. Menschen werden ins Gleisbett geschleudert, andere sind eingeklemmt. Auch im Zug gibt es zahlreiche Verletzte – so das Szenario der Katastrophenschutzübung des Landkreises am Samstag in Bad Iburg. Es ist der 3. Juni, der Jahrestag der Zugkatastrophe von Eschede.