Warum kommt er nicht nach Bad Iburg? Der für den 30. September geplante Auftritt von Ingo Appelt wurde verschoben - zum fünften Mal. Foto: Jasmin Johannsen up-down up-down Kann ich Karten auch zurückgeben? Show von Ingo Appelt in Bad Iburg zum fünften Mal verschoben Von Thomas Wübker | 27.09.2022, 12:49 Uhr

„Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause“, heißt es in der Ankündigung für den Auftritt des Kabarettisten Ingo Appelt am 30. September in Bad Iburg. Der ist nun zum fünften Mal verschoben worden. Warum ist das so? Und was passiert mit den gekauften Eintrittskarten?