Auch das Amtsgericht Bad Iburg öffnet zum Maus-Tag seine Türen. Dazu gibt es noch vier Angebote in Osnabrück. Alle Infos zu den fünf Angeboten Sendung mit der Maus: Türöffnertag in Osnabrück und Bad Iburg Von Anke Schneider | 06.09.2022, 15:57 Uhr

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Türen auf mit der Maus“. Am 3. Oktober können Kinder unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ hinter Türen schauen, die normalerweise verschlossen sind. In Osnabrück und in Bad Iburg werden sich einige Türen öffnen.