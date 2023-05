Unter Aufsicht von Silvio Motzkus schießt NOZ-Reporter Nico Marsänger mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Foto: Nico Marsänger up-down up-down Am Anfang ein mulmiges Gefühl Selbsttest im Bad Iburger Schützenverein: Wie ist es mit der Waffe in der Hand? Von Nico Marsänger | 13.05.2023, 11:08 Uhr

Sportschießen ist in der von Schützenvereinen geprägten Dorfkultur der Region Osnabrück ein relativ normales Hobby. Schießen aus Spaß – das klingt aber dann doch irgendwie merkwürdig. In einem Selbsttest beim Schützenverein Bad Iburg von 1869 lege ich meine Finger an den Abzug.