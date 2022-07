Mit einem strahlenden Lächeln nahm der frisch gekrönte Glaner Schützenkönig Thomas Nauber die Gratulationen seines Präsidenten Daniel Große-Albers entgegen. FOTO: Petra Ropers up-down up-down Schützenfest 2022 Thomas Nauber und Ute Schomäker regieren in Glane Von Petra Ropers | 05.07.2022, 09:36 Uhr

Dank und Anerkennung für das scheidende, Gratulationen für das neue Königshaus: In Glane traten am Montagnachmittag König Thomas Nauber und Königin Ute Schomäker die Regentschaft über den Schützenverein an.