NOZ-Redakteure erklärten Bad Laerer Oberschülern der Klasse 7 c im Projekt „Faktencheck macht Schule“, wie man Falschmeldungen entlarven kann. FOTO: Swaantje Hehmann NOZ-Reporter zeigen Faktenchecks im Unterricht Was ist Pressefreiheit? Schüler im Südkreis diskutieren über Krieg, Corona und Fakenews und | 03.05.2022, 14:45 Uhr Von Meike Baars Michael Schwager | 03.05.2022, 14:45 Uhr

Heute, am 3. Mai, ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Wie wichtig eine unabhängige Presse ist, zeigt sich aktuell in Russland, wo der Krieg gegen die Ukraine verklärt wird. Über die Rolle freier Medien in der Demokratie sprachen Reporter der Neuen Osnabrücker Zeitung mit jungen Leuten in Bad Laer und Bad Iburg.