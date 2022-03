Cellist Leonid Gorokhov wird mit Roland Krüger am Klavier das erste Iburger Schlosskonzert des Jahres bestreiten. FOTO: Thorsten Scherz Erstes Konzert mit Leonid Gorokhov Ach, du schöne Kammermusik: Iburger Schlosskonzerte starten endlich ins neue Jahr Von Mareike Bader | 25.03.2022, 09:49 Uhr

Wie viele Veranstaltungen hat die Corona-Pandemie auch die Iburger Schlosskonzerte fest in der Hand. Nach zwei Absagen geht die Reihe im Rittersaal in Bad Iburg am Sonntag, 27. März, weiter.