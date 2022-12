Das Red Lion in Bad Iburg schließt vielleicht bald für immer seine Türen. Foto: Hannah Baumann up-down up-down Facebook-Post als Auslöser Schließt das Red Lion in Bad Iburg für immer seine Türen? Gerüchte reißen nicht ab Von Hannah Baumann | 14.12.2022, 08:47 Uhr

Der beliebte English-Pub in Bad Iburg macht dicht. Das ist jedenfalls das Gerücht, das sich in der Region hält. Doch was ist dran?