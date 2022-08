Der frühere Geschäftsführer des Schlachthofs und zwei Mitarbeiter erklärten sich „geschockt“ von den Videoaufnahmen, die sie bei ihrer Arbeit zeigen. Foto: André Partmann up-down up-down Wegen 58-facher Tierquälerei Bewährungsstrafe für Ex-Chef des Bad Iburger Horror-Schlachthofs Von Stefanie Adomeit | 29.08.2022, 16:52 Uhr | Update vor 20 Min.

Es ist einer der größten Schlachthofskandale, die Deutschland bisher erlebt hat. In Bad Iburg wurden Rinder getreten, mit Eisenstangen geschlagen, mit einer Metallkette am Bein bei vollem Bewusstsein vom Hänger gezerrt. Am Montag wurden der Ex-Chef und zwei frühere Mitarbeiter des Schlachthofs zu Bewährungsstrafen verurteilt.