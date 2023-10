Löscharbeiten dauern an Reihenhaus in Bad Iburg brennt lichterloh Von dpa | 22.10.2023, 09:36 Uhr | Update vor 27 Min. In Bad Iburg brennt ein Haus. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down

Ein Reihenhaus in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an.