Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Münsterstraße in Bad Iburg. Demnach übersah der Fahrer eines Autos beim Abbiegen in die Bahnhofstraße eine Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.