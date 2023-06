Wiederholung erwünscht Veranstalter der „Gartenparty“ in Bad Iburg ziehen durchweg positive Bilanz Von Tom Bullmann | 06.06.2023, 16:06 Uhr

Brillantes Wetter, keine Zwischenfälle, zufriedenes Publikum: An dem Open Air in Bad Iburg, bei dem „Gott Of Schlager“ Christian Steiffen und Comedy-Star Torsten Sträter auf der Bühne standen, gab es offenbar nichts zu bemängeln.