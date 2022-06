Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Pläne liegen bis zum 6. Februar aus Bad Iburg: Neuer Antrag für Hähnchenmaststall liegt vor Von Carolin Hlawatsch | 17.01.2012, 13:48 Uhr

Mit den Worten „Was anzunehmen war, ist jetzt eingetreten“ eröffnete Detlef Ziegelscheck, Vorsitzender des Vereins „Sauberes Bad Iburg“, am Montagabend in der Gaststätte Wiemann-Sander in Glane die gut besuchte Informationsveranstaltung zur geplanten Großmastanlage im Bad Iburger Stadtteil Ostenfelde.