Zwischen diesem Wagen und der Hauswand wurde die Seniorin eingeklemmt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Foto: NWM-TV up-down up-down Iburgerin verwechselt Gas und Bremse Lienenerin bei Parkplatzunfall in Bad Iburg lebensgefährlich verletzt Von Dr. Stefanie Adomeit | 26.07.2023, 10:59 Uhr | Update vor 36 Min.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bad Iburg kam es am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Dabei wurde eine 82-jährige Frau aus Lienen zwischen einem Auto und einer Hauswand eingeklemmt. Sie schwebt in Lebensgefahr.