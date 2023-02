Herzlich willkommen heißt es in der Försterei - bald mit neuem Betreiber. Foto: Michael Gründel up-down up-down Betreiber auch in Bad Laer aktiv Pächter für die Försterei am Baumwipfelpfad Bad Iburg ist gefunden Von Dr. Stefanie Adomeit | 17.02.2023, 16:58 Uhr | Update vor 49 Min.

Mitte März soll die Försterei am Baumwipfelpfad in Bad Iburg neu eröffnen – nicht mehr als von der Stadt betriebenes Restaurant, sondern mit einem Pächter, der in der Region nicht ganz unbekannt ist.