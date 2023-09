Volker-Johannes Trieb war sichtlich ergriffen. Angesicht von zahlreichen Prominenten, denen in den vergangenen Jahrzehnten der Courage-Preis in Bad Iburg verliehen wurde, sprach er als aktueller Preisträger von Würde. „Wahrscheinlich finden sich keine ehemaligen Preisträger wie Königin Sylvia, Reinhold Messner, Iris Berben und Joachim Gauck, die mit mir eine Selbsthilfegruppe aufmachen zur Verarbeitung der Würde, die mir hier widerfährt“, sagte er in seiner Dankesrede im Iburger Schloss und sorgte ob dieser Bemerkung für Erheiterung im Publikum.

Plakette an der Courage-Stele im Ortskern von Bad Iburg. Foto: Tom Bullmann

Zum 27. Mal wurde der Courage-Preis in Bad Iburg verliehen. Bereits im Mai hatte sich das Komitee darauf geeinigt, den Preis an den bekannten Künstler und Friedensaktivisten zu vergeben. „Wir würdigen Triebs Gesamtwerk als herausragenden Künstler aus unserer Region und insbesondere – anlässlich des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens von Münster und Osnabrück in diesem Jahr – sein beständiges und immer wieder mit spektakulären Aktionen vorgetragenes Bestreben für dauerhaften Frieden und umfassende Gerechtigkeit in dieser heutigen Welt“, heißt es in der Einladung vom Komitee Courage zur Preisverleihung.

Preisträger Volker-Johannes Trieb und Laudatorin Michelle Müntefering. Foto: Tom Bullmann

26 Würdenträger auf einer Courage-Stele

Bis in den späten Abend dauerte die gesamte Zeremonie, zu der sich 125 Gäste angemeldet hatten – die Maximalzahl an Besuchern, die für den Rittersaal des Schlosses zugelassen ist. Mit der Enthüllung einer Plakette an der Courage-Stele im Iburger Ortskern hatten die Feierlichkeiten begonnen.

Wolfgang Mollenhauer (links) hat die Stele mit den Plaketten der Courage-Preisträger enthüllt. Foto: Tom Bullmann

Dort sind sie zu sehen, die 26. Namen der Würdenträger, die bisher mit dem Preis ausgezeichnet wurden und die Volker-Johannes Trieb zu der bescheidenen Frage animierte, warum er eigentlich jetzt an der Reihe sei. Viele andere Menschen hätten den Courage-Preis auch verdient und darum wolle er die Skulptur, die ihm später überreicht wurde, zu einem Wanderpokal machen, der jeden Monat in die Hände eines anderen Würdenträgers weitergegeben werden sollte.

Gespräche bei Friedenswein und Friedensbrot

Nachdem Wolfgang Mollenhauer, 1. Vorsitzender des Preiskomitees, die Stele enthüllt hatte, setzte sich die Prozession der Besucher in Bewegung und begab sich zum Schloss, wo im Residenzhof traditionell Friedenswein und Friedensbrot gereicht wurde.

Auf dem Weg zum Iburger Schloss: Volker-Johannes Trieb (l.) und Gäste. Foto: Tom Bullmann

Schon hier sah man viele Gäste in intensive Gespräche vertieft, zum Beispiel den ehemaligen Osnabrücker Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip mit SPD-Politiker Ralf Stegner.

Fanden am Rande der Preisverleihung Zeit für ein Gespräch: Ex-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip und SPD-Politiker Ralf Stegner (r). Foto: Tom Bullmann

Gesprächsrunde zum Thema Krieg und Frieden

Stegner, außenpolitischer Experte, war als Teilnehmer einer Gesprächsrunde eingeladen worden, dessen Thema die Moderatorin Susanne Stichler zu einer humorigen Bemerkung animierte: „Einen solchen Titel würde ich in keiner Fernsehsendung unterkriegen: 375 Jahre Westfälischer Frieden – Grund zum Feiern! Ansporn zur Besinnung! Blaupause für eine dauerhafte Friedensordnung heute?“

Gesprächsrunde zum Thema Krieg und Frieden: (v.r.) Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen, Moderatorin Susanne Stichler, Historiker Arnd Bauerkämper und SPD-Politiker Ralf Stegner. Foto: Tom Bullmann

Trotz des umfassenden Themas entwickelte sich eine spannende Diskussion zwischen Stegner, der amtierenden Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, dem Historiker Arnd Bauerkämper und dem Spiegel-Journalisten Markus Feldenkirchen. Wegen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine drehte sich das Gespräch hauptsächlich darum, ob Waffenlieferungen oder Diplomatie der richtige Weg sei, um in Europa wieder Frieden zu schaffen.

Violinist Michal Majersky und Pianist Jörg Zumstrull sorgten im Rittersaal für den musikalischen Rahmen. Foto: Tom Bullmann

Preisverleihung mit Livemusik

Umrahmt wurde die Preisverleihung von Livemusik: Pianist Jörg Zumstrull und Violinist Michal Majersky interpretierten Stücke von Astor Piazzolla und Ennio Morricone, derweil die Journalistin und Politikerin Michelle Müntefering die Laudatio für den Preisträger hielt: „Volker-Johannes Trieb ist wohl einer der ersten deutschen Künstler, die bisher gegen den Ukrainekrieg in Aktion getreten sind!“