Derzeit wird am Malepartusweg in Lienen die große Almhütte aufgebaut, teilt das Malepartus mit. Die urige Holzhütte unterstreicht das bayrische Flair und soll am Freitag und Samstag nach 22 Uhr zur Aftershow-Party den Schall der Musik etwas dämmen. Tagsüber wird jedoch auch im Freien gefeiert, unter anderem im Biergarten. Er und auch der Gastraum wurden bereits traditionell in blau-weiß geschmückt.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr. Dann wird das Duo Tiroler Partymander für Stimmung sorgen. Die beiden Musiker haben Volksmusik, Partyschlager und auch aktuelle Charts im Gepäck. Sie werden mit einigen Pausen drei Tage lang durchspielen. In den Pausen wird ein Diskjockey dafür sorgen, dass die Stimmung nicht abreißt.

Ausgeschenkt wird frisch gezapftes Bier in Maßkrügen. Um alle Gäste flott bedienen zu können, wurden vier Bars mit zahlreichen Zapfstellen aufgebaut. Die Speisekarte wurde für das Partywochenende angepasst. Wie der Gasthof mitteilt, wird es unter anderem Schweinsbraten mit Rotkraut und Kartoffelknödeln, Gulaschsuppe vom Hirsch mit Waldpilzen und für die Vegetarier unter den Gästen Zwiebelkuchen geben.

Freitag und Samstag kann „Open End“ gefeiert werden. Der letzte Gast bestimmt dann das Ende der Party. Am Sonntag ist um 20 Uhr Schluss. Samstag und Sonntag beginnt das Oktoberfest am Malpartusweg bereits um 11 Uhr.