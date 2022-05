Hoffen auf eine starke Freibadsaison: (von links) Schwimmmeister Jerome Rowold, Betriebsleiter Jens Eick, Gerhild Neumann (Bäderbetriebsleiterin der Stadtwerke Osnabrück), Ingo Altevers (Erster Vorsitzender des Vereins zum Erhalt des Freibades), Bürgermeister Daniel Große-Albers und Erster Stadtrat Roland Hemsath. FOTO: Kathrin Engelhardt Stadtwerke Osnabrück neuer Betreiber Neustart im Freibad Bad Iburg: Was ändert sich, was bleibt? Von Kathrin Engelhardt | 04.05.2022, 07:45 Uhr

Am 26. Mai eröffnet das Freibad in Bad Iburg die Saison 2022. Dass dies möglich ist, verdankt die Stadt dem Engagement der Stadtwerke Osnabrück als neuem Betreiber sowie der Unterstützung des Vereins zum Erhalt des Freibades. Neben einem frischen Anstrich sollen viele Neuerungen mehr Gäste in das alteingesessene Bad locken.