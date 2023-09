„Bad Iburg freut sich auf das Profi-Radrennen und feiert am 3. Oktober mit“, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Vom Bereich des Parkplatzes am Baumwipfelpfad (Holperdorper Straße/Charlottenburger Ring) können Interessierte direkt am Streckenverlauf die Profi-Radler anfeuern. Die Fahrer passieren die Strecke gleich zweimal um etwa 13.10 Uhr und um 13.50 Uhr. Das Radrennen wird von einem Moderator am Parkplatz des Baumwipfelpfad aus moderiert. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr wird für die kleinen Gäste ein Laufradparcours von „Schauinsland Reisen“ aufgebaut.

Start in Osnabrück

Der Sparkassen Münsterland Giro begibt sich in diesem Jahr auf die Spuren des Westfälischen Friedens. Im 375. Jubiläumsjahr verbindet das Rennen die beiden Friedensstädte Osnabrück und Münster. Mit dem Start vor dem Historischen Rathaus in Osnabrück betritt der Sparkassen Münsterland Giro für einen Rennauftakt erstmals niedersächsischen Boden. Dort bleibt er auch für den Großteil der ersten Rennhälfte.

Viele Streckenteile des diesjährigen Sparkassen Münsterland Giro verlaufen entlang der Friedensroute. Mit der Fahrt von Osnabrück nach Münster erinnert das Rennen an den Westfälischen Frieden, der vor 375 Jahren den Dreißigjährigen Krieg beendete und in beiden Städten geschlossen wurde.