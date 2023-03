Alles im Plan: Die Arbeiten für den neuen Supermarkt im Mühlentorzentrum laufen fristgerecht, sagt Planer Andreas Heuer. Foto: Stefanie Adomeit up-down up-down Rewe-Neubau Baugrube füllt sich: So geht es am Mühlentorzentrum Bad Iburg weiter Von Dr. Stefanie Adomeit | 31.03.2023, 10:34 Uhr

Auch wenn es in der riesigen Baugrube an der Münsterschen Straße noch nicht danach aussieht: Nach Ostern soll die vergrößerte Tiefgarage für das Mühlentorzentrum in Bad Iburg fertig sein. Dann beginnt die Arbeit an der Supermarkt-Erweiterung.