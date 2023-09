Politik ist von Idee angetan Rätseltour durch Bad Iburg: „Outdoor Escape Game“ um Bischof Benno und Sophie Charlotte? Von Dr. Stefanie Adomeit | 14.09.2023, 09:14 Uhr Seit neun Jahren entwickeln Maximilian Witte und Dominik Tausch Escape Rooms, seit Corona auch Outdoor Escape Rooms, Rätseltouren durch Städte. Foto: Mindhunters up-down up-down

Wie kann Bad Iburg mehr Besucher und Touristen in die Stadt locken? Was in der Hamburger Speicherstadt und Osnabrück klappt, könnte auch zwischen Baumwipfelpfad und Fleckenskirche funktionieren: Outdoor Escape Games, Rätseltouren durch die Stadt.