Und dieses Geld wird in diesem Jahr den Menschen und der Natur auf der von Umweltkatastrophen und Ausbeutung heimgesuchten Karibikinsel Haiti zugute-kommen.

Die kirchliche Hilfsorganisation Misereor unterstützt dort ein agroforstwirtschaftliches Programm zur Sanierung der Natur und legt mit-hilfe der Spendengelder Waldgärten an, damit die natürlichen Grundlagen für das Leben auf Haiti wieder aufgebaut werden.

Nach mehr als 500 Jahren Ausbeutung und Raubbau an der Natur wurde das einstige Tropenparadies zu einer kahlen und trockenen Landschaft und so auch zu einem der ärmsten Länder der Welt. Das Abholzen der Wälder ist für viele Bauern zur einzigen Einnahmequelle geworden, was ein Durchbrechen des Kreislaufes scheinbar unmöglich macht. Doch auch die Bauern wissen längst, dass es so nicht weitergehen kann.

Durch die finanzielle Hilfe von Misereor können sie wieder die traditionellen Waldgärten anlegen, in denen eine Mischkultur gute Ernten hervorbringen kann.

In über 30 Pfarrgemeinden und Dörfern auf der Karibikinsel entstehen immer mehr dieser grünen Inseln, Inseln der Hoffnung auf ein besseres Leben.