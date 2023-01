Tierschützer hatten zu Beginn des Verfahrens vor dem Amtsgericht gefordert, die Misshandlungen auf dem Schlachthof stärker zu ahnden. Foto: Andre Havergo up-down up-down Richter: Hätten Tierqual verhindern können Aus Mangel an Beweisen: Freispruch für Tierärzte im Schlachthof Iburg Von Dr. Stefanie Adomeit | 25.01.2023, 13:18 Uhr | Update vor 29 Min.

„Sie hätten verhindern können, dass kranke und verletzte Tiere ohne Betäubung abgeladen wurden“, wandte sich der Richter an die Angeklagten. Eine Mitwirkung an der Tierquälerei an der Laderampe des Schlachthofs war den beiden Tierärzten jedoch nicht nachzuweisen. Deshalb: Freispruch für die amtlichen Veterinäre im Schlachthof Bad Iburg.