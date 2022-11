Am vergangenen Montag brannte es in der Küche des Ausflugslokals Malepartus in Lienen. Seitdem ist die Küche nicht mehr nutzbar. Foto: Tobias Sudowe up-down up-down Nach Küchenbrand Ausflugslokal Malepartus in Lienen schließt für zwei Wochen Von Anke Schneider | 04.11.2022, 10:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Montagmorgen, 31. Oktober, hat es in der Küche des Lokals Malepartus in Lienen gebrannt. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Fettbrand auf dem Gasherd in der Küche. Nun soll die Gaststätte umfassend renoviert werden.