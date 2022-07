Die Türkei hat beispielsweise im Sommer mit extremer Hitze zu kämpfen. Zunehmend reicht das Wasser in den niederschlagsarmen Monaten etwa in der Metropole Istanbul nicht mehr aus, um den Bedarf an Trinkwasser zu decken. Obst und Gemüse verdorren, was den Preis für den Endverbraucher deutlich nach oben treibt. Obwohl die Türkei mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen hat, sind bislang kaum Maßnahmen zur Regulierung der CO2-Emissionen erkennbar. Dies geht aus einer Studie der Organisation Germanwatch hervor. Der Klimaschutz-Index 2012 vergleicht die Staaten mit dem größten Kohlendioxid-Ausstoß nach ihren Emissionen und ihrer Klimapolitik. Nur elf von 58 Staaten erhalten eine gute Bewertung bei ihren Bemühungen gegen den Klimawandel. Die Türkei liegt hier mit der Bewertung „sehr schlecht“ sogar ganz hinten.