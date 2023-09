Mit Klavierstücken von Schubert und Tschaikowsky eröffnen Cristina Goicea (Violine), Leonid Gorokhov (Violoncello) und Jamie Bergin (Klavier) die Reihe der Schlosskonzerte am 8. Oktober. Sie sind mit internationalen Preisen bedacht worden und spielen in Iburg erstmals in dieser Besetzung.

Viele ausgezeichnete Musiker

Die Klarinettistin Sharon Kam spielt am 19. November mit dem Schumann Streich-Quartett Dvorák, Janácek und Mozart. Kam wurde zweimal mit dem Echo-Klassik als „Instrumentalistin des Jahres“ ausgezeichnet.

Brahms und Schumann stehen auf dem Programm des Konzerts von Daishin Kashimoto (Violine) und Éric Le Sage (Klavier) am 7. Januar. Das Münchner Streichquartett folgt am 18. Februar mit Werken von Mozart, Haydn und Schubert. In die Reihe der Preisträger fügen sich Wolfgang Emanuel Schmidt und Jens Peter Maintz (beide Violoncello) ein. Sie kommen am 10. März nach Iburg. Am 28. April wird ebenfalls ein Violoncellist erwartet: Michiaki Ueno. Das Gewandhaus-Quartett Leipzig bringt am 9. Juni Streichquartette von Ludwig van Beethoven mit. Das letzte Schlosskonzert bestreitet am 30. Juni der Pianist Pavel Nersessian, der Stücke von Schubert spielen wird.

Das Gewandhaus-Quartett Leipzig kommt am 9. Juni 2024 nach Bad Iburg. Foto: Jens Gerber

Alle Konzerte finden im Rittersaal im Schloss in Bad Iburg statt und beginnen jeweils um 18 Uhr. Saisonkarten sind noch bis zum 8. Oktober erhältlich. Alle Infos und Tickets unter www.schlosskonzert.de.