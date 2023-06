Am Samstag, 3. Juni, findet auf den reaktivierten Gleisen der Lappwaldbahn im Bahnhof von Bad Iburg eine Katastrophenschutzübung statt. Foto: dpa/Timo Mirgeler up-down up-down Unfallszenario am Samstag Katastrophenschutz simuliert Zugunglück in Bad Iburg Von Anke Schneider | 02.06.2023, 08:31 Uhr

Der Katastrophenschutz des Landkreises Osnabrück führt am Samstag eine Katastrophenschutzübung auf den reaktivierten Gleisen der Lappwaldbahn in Bad Iburg durch. Das Drehbuch dafür erinnert an das Zugunglück von Eschede, das im weitesten Sinne der Grund für die Übung ist.