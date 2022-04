Im Winter ist es das Highlight des Winterzaubers, im Sommer sollte es für den Beachbereich weichen; nun wurde das Karussell der Schloßmühle gestohlen. FOTO: Schloßmühle/Ralf Schirmer 1000 Euro Belohnung ausgesetzt Karussell gestohlen: Besitzer der Schloßmühle in Bad Iburg entsetzt Von Elena Werner | 21.04.2022, 08:11 Uhr

Eigentlich sollte das historisch anmutende Karussell in Sichtweite des Charlottensees für den Sommer eingelagert werden, nun ist es verschwunden: In der Schloßmühle in Bad Iburg ist das Entsetzen groß. Auf Hinweise wurde eine Belohnung ausgesetzt, doch weiterhin fehlt jede Spur.