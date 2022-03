Die Isolation von Corona-Infizierten gestaltet sich gerade in Pflegeheimen nicht immer einfach. (Symbolbild) FOTO: dpa/Christoph Schmidt Amtsgericht Bad Iburg hat entschieden Corona-Infizierte Heimbewohner dürfen in Zimmern eingeschlossen werden Von Henrike Laing | 18.03.2022, 08:18 Uhr

Wer mit Corona infiziert ist, ist angehalten, sich in Quarantäne zu begeben und Kontakt zu anderen Personen zu vermeiden. Doch was ist, wenn sich Infizierte aufgrund von Erkrankungen wie Demenz nicht an die Quarantäneanordnungen halten? Dazu hat das Amtsgericht Bad Iburg eine Entscheidung gefällt.