Der Förderverein will das Freibad Bad Iburg vor dem Aus retten. Vorstand gewählt Die Arbeit kann beginnen: Kann der neue Förderverein das Freibad in Bad Iburg retten? Von Axel Ebert | 17.02.2022, 14:32 Uhr

Die Vereinslandschaft von Bad Iburg ist um eine Vereinigung reicher: Am Mittwochabend konstituierte sich der Förderverein Freibad Bad Iburg. Erkennt das Amtsgericht die Formalitäten an, erhält das jüngste Mitglied in absehbarer Zeit den Zusatz „gemeinnützig“.