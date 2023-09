Auch in diesem Jahr nimmt der Verein Bad Iburg Marketing (BIM) an der IHK-Kampagne „Heimat shoppen“ teil, um für mehr Aufmerksamkeit im Ortskern in der Innenstadt von Bad Iburg zu sorgen, teilt der BIM mit. Das Besondere am Sonntag im Oktober am 8. Oktober: Zusätzlich zum Angebot der geöffneten Geschäfte gibt es Marktstände mit Handarbeiten, Deko, Holzgefertigtem, Babykleidung und Accessoires, Seifen, Decken und anderen Dingen für den Haushalt.

Apfelfest und Burger Biene

Der Förderverein Erlebenswertes Bad Iburg lädt zum Apfelfest ein, mit frisch gepresstem Apfelsaft. Die Schützenjugend verkauft an ihrem Stand Waffeln und die Bad Iburger Burger Biene ist mit ihrem Wagen vertreten. Die Forellenzucht Dettmeyer bietet Fisch-Brötchen an und bei der Hannsson Kaffeerösterei gibt es frisch gerösteten Kaffee. Cafés, Eisdielen und Restaurants sind ebenfalls geöffnet.

Alle Kinder sind zum Steine bemalen am Hanseplatz eingeladen. Die musikalische Unterhaltung kommt von „Touch of Sound“ aus Bielefeld. Ina und Marten spielen internationale Lieblingslieder aus Rock, Blues, Pop, Reggae und Balladen.

„Heimat shoppen“ ist eine bundesweite IHK-Kampagne zur Stärkung des stationären Einzelhandels sowie den Innenstädten und Ortskernen. Fragen, Wünsche, Anmeldungen nimmt Ulla Burkard entgegen unter E-Mail: ulla@burkard-office.de oder Telefon 0172 8687072.