Viel Arbeit aber auch ein intensives Gemeinschaftserlebnis: (von links) Josefin Eyrich, Jungwinzer Jan Brinkmann und Nele Hülsmann bei der Weinlese der Sorte Solaris in Bad Iburg. Foto: Christoph Beyer up-down up-down „Traumqualität wie aus dem Lehrbuch“ Harte Arbeit für sanften Genuss: So lief der Start der Weinlese in Bad Iburg Von Christoph Beyer | 12.09.2022, 09:22 Uhr

Am Bad Iburger Weinberg „Teutoburger Südhang“ fand am Sonntag der erste Teil der Weinlese 2022 statt. 70 freiwillige Erntehelfer waren seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Trauben der Sorte Solaris in der nördlichsten genehmigten Hanglage Deutschland einzusammeln.