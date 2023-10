Wie der Verein Iburger Schlosskonzerte e.V. mitteilt, ist Jahns bereits am 27. September verstorben. Er wurde 90 Jahre alt. Geboren 1933 im polnischen Lodz, sei seine Jugend durch Krieg, Flucht, Flüchtlingsdasein, Nachkriegszeit und Wiederaufstieg geprägt worden. 1953 machte er in Bad Iburg Abitur und wurde Lehrer, zunächst in Badbergen, dann in Bad Essen und schließlich wieder in Iburg, aber seine Lebensader, heißt es, wurde die Musik.

1975 gab Jahns den Anstoß, die Veranstaltungsreihe Iburger Schlosskonzerte ins Leben zu rufen; bei der ersten Ausgabe spielte er selbst Geige. „Voraussetzung für den Erfolg der Iburger Schlosskonzerte waren über eine lange Zeit zwei Faktoren: Der Iburger Rittersaal und Harry Jahns“, schreibt der Verein in seinem Nachruf. 37 Jahre lang leitete Jahns die Konzertreihe.

Träger des Bad Iburger Courage-Preises

Der Verstorbene war ebenfalls als Chor- und Orchesterleiter aktiv. 1996 wurde Jahns der Bad Iburger Courage-Preis verliehen. Mit seinem Tod sieht der Verein um die Vorsitzenden Frank Holländer und Hans Schlotheuber sowie Konzertleiter Timo Maschmann eine Ära zu Ende gehen. „Aber die Musik, die Harry so geliebt hat, ist im Rittersaal auch heute sehr lebendig“, schreiben sie: „Und solange diese Musik die Menschen verzaubert, werden die Erinnerungen an Harry Jahns stets wach bleiben.“