Ukraine-Benefizkonzert in Bad Iburg Wiener Sopranistin Alexandra Anușcă begeisterte Von Petra Pieper | 26.06.2022, 10:49 Uhr

Größer, so formulierte es Schulleiterin Christiane Schneider, hätte der Gegensatz nicht sein können: der Krieg in der Ukraine mit Gewalt, Unrecht, Not und Tod auf der einen Seite, auf der anderen die Möglichkeit, sich der Schönheit großer Kunst hingeben zu können - in Frieden.