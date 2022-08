Traditionell startete der Glaner Markt mit der großen Fundsachen-Versteigerung moderiert von Dieter Lampe und Christian Barthold. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Traditionelle Versteigerung am Freitag Glaner Markt gestartet – weitere Höhepunkte am Samstag und Sonntag Von Susanne Pohlmann | 27.08.2022, 14:35 Uhr

Nach zwei Jahren Zwangspause ist der Glaner Markt in Bad Iburg am Freitag gestartet. Mit einem Malwettbewerb und der beliebten Fundsachen-Versteigerung ist der Auftakt schon mal gelungen. Am Samstag und am Sonntag warten noch weitere Höhepunkte.