Torsten Sträter belustigte das Publikum in Bad Iburg und nahm einzelne Zuschauer mächtig auf die Schippe. Foto: Tom Bullmann up-down up-down 2500 Gäste bei der „Gartenparty“ Sprach- und Kleidungstipps: Torsten Sträter belehrt die Bad Iburger Von Tom Bullmann | 05.06.2023, 16:43 Uhr

Am zweiten Abend der „Gartenparty“ war Torsten Sträter auf dem Platz am Fuß des Schlossbergs in Bad Iburg mit seinem Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“ zu Gast. Mit handfestem Rock hatten Thomas Godoj und seine Band den Abend eröffnet.