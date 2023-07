Klaus Martin Meyer (hinten von links), Christian Calmer, Corinna Golbeck, Birgit Nasch und Daniel Höcher haben 1989 zusammen ihr Abi am Gymnasium Bad Iburg gemacht. In diesem Jahr waren ihre Kinder dran. Foto: Jörn Martens up-down up-down Am Gymnasium Bad Iburg 34 Jahre später: Fünf Jugendliche machen gemeinsam Abi – wie ihre Eltern 1989 Von Nico Marsänger | 03.07.2023, 14:03 Uhr

Am Gymnasium Bad Iburg wurden am Freitag die diesjährigen Abiturienten gefeiert. Unter den jubelnden Familien gab es fünf Elternteile, für die das ein ganz besonderer Moment war. Denn wie vor 34 Jahren sie selbst machten dieses Jahr ihre Kinder zusammen das Abitur. Für wen die Schulzeit wilder war und was sich mittlerweile verändert hat.