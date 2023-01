Kranke und verletzte Tiere wurden ohne Betäubung an einer Eisenkette in den Schlachthof gezogen. Den Tierärzten sei aber nicht nachzuweisen, dass sie davon gewusst haben, urteilt das Amtsgericht Bad Iburg. Foto: Soko Tierschutz up-down up-down Letzter Schlachthof-Prozess beendet Freispruch für die Tierärzte des Schlachthofs Bad Iburg Von Dr. Stefanie Adomeit | 25.01.2023, 13:18 Uhr

Am Ende ging es ganz schnell. Während am Montag noch die Rede von neuen Verhandlungsterminen im Februar war, wurde die Beweisaufnahme gegen die beiden angeklagten Tierärzte aus dem Schlachthof in Bad Iburg am Mittwoch geschlossen.