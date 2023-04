An der Autobahn 7 steht ein Solarpark mit schrägstehenden Paneelen, die sollen auch in Lienen die Kraft der Sonne einfangen. Foto: dpa up-down up-down Bauleitplanverfahren für PV beginnt Investoren planen in Lienen Freiflächen-Photovoltaik an Bad Iburgs Grenze Von Dr. Stefanie Adomeit | 11.04.2023, 10:53 Uhr

Eine Hamburger Firma hat große Pläne in Lienen, direkt an der Grenze zu Bad Iburg. MN Projects plant am Postdamm auf 5,5 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Der Rat hat ein Bauleitverfahren angestoßen.