Auch der neue „Plaudertisch“ im Christophorus-Heim konnte von den Spendengeldern der Fördervereine finanziert werden. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Insgesamt 11.000 Euro gesammelt Plaudertisch und Sinneswagen: Fördervereine unterstützen Bad Iburger Seniorenheime Von Susanne Pohlmann | 02.06.2023, 07:02 Uhr

Weil das Budget für kleine unterhaltsame Extras in den Senioreneinrichtungen knapp ist, springen oft Fördervereine ein. In Bad Iburg haben die Fördervereine des Christophorus-Heims und des Franziskus-Hauses sich im Herbst zusammengetan und Spenden gesammelt. Zusammenkamen 11.000 Euro, also 5500 Euro pro Haus.