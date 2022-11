Mit ihrem Spezialwerkzeug öffnete die Feuerwehr Bad Iburg zwei Türen, um den Wasserschaden im Drogeriemarkt in den Griff zu bekommen. Foto: Feuerwehr Bad Iburg up-down up-down Türen mit Spezialwerkzeug geöffnet Feuerwehr Bad Iburg stoppt Wasserschaden im Drogeriemarkt Von Rainer Lahmann-Lammert | 20.11.2022, 14:33 Uhr

Durch einen geplatzten Schlauch kam es am Samstag zu einem Wasserschaden in einem Drogeriemarkt in Bad Iburg. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe.