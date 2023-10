Ein 77-jähriger Bad Iburger war mit seinem Pedelec aus Richtung Glandorf kommend auf dem Radweg an der Münsterstraße unterwegs - allerdings auf der falschen Straßenseite, teilt die Polizei mit. In der Kurve am Übergang zum Charlottenburger Ring kam ihm ein 45-jähriger Radfahrer aus Bad Iburg entgegen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die beiden Radfahrer konnten weder rechtzeitig bremsen, noch ausweichen, und so kam es zur Kollision. Dabei wurden beide Radfahrer verletzt. Einer wurde vor Ort behandelt und entlassen, der andere wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.