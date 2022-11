Der Iburger Advent auf dem Gelände des Bad Iburger Schlosses ist in diesem Jahr erstmals nur nach Zahlung eines Eintritts zu betreten. Foto: Tourist-Info Bad Iburg up-down up-down Hemsath: Hoher finanzieller Aufwand Iburger Advent: Erstmals verlangt Bad Iburg Eintritt für den Weihnachtsmarkt Von Thorsten Gunther | 18.11.2022, 08:36 Uhr

Traditionell am ersten Adventswochenende eröffnet in Bad Iburg der Weihnachtsmarkt „Iburger Advent“ seine Pforten. Dabei lädt die historische Kulisse dazu ein, sich auf die Adventszeit einzustimmen. Neu ist dieses Jahr allerdings, dass die Stadt am Samstag und Sonntag Eintritt für den Besuch des Marktes verlangt.