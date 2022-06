Anfang März sind die Kinder der Tagesstätte „Guter Hirte“ in den Keller des Kindergartens in Glane umgezogen. Mit Sack und Pack, wie man so schön sagt, denn das Übergangsquartier musste schließlich auch mit dem Notwendigsten ausgestattet werden.

Während die Kinder in Glane ungestört spielen konnten, wurde im Kindergarten in Sentrup fleißig gewerkelt. Das gesamte Gebäude wurde gedämmt, neue Fenster und eine neue Treppe eingebaut und das ehemalige Schulgebäude bekam ein neues Dach. „Hin und wieder kamen die Kinder zur Baustelle, um sich die Arbeiten anzuschauen“, berichtet die Leiterin Ruth Hemesath. Schließlich wohnen die kleinen Besucher alle in der Nähe.

Vor einigen Tagen wurde dann wieder alles eingepackt und in den Kindergarten nach Sentrup befördert. Seit gestern herrscht in der Tagesstätte wieder der ganz normale Kindergartenbetrieb.

„Zeit, um Danke zu sagen“, sagte Bürgermeister Drago Jurak, der mit einem großen Blumenstrauß für das Kindergartenteam kam. „Vor allem auch an die Eltern, die fleißig mitgeholfen haben“, so Ruth Hemesath. Der doppelte Umzug sei ohne die vielen fleißigen Hände nicht so problemlos über die Bühne gegangen, ist sie sicher.

In Kürze soll es eine Einweihungsfeier geben, bei sich Eltern Verwandte, sowie Vertreter der Kirchengemeinde und sonstige Freunde der Einrichtung den Kindergarten anschauen können. „Ein Termin steht noch nicht fest“, gibt Ruth Hemesath zu. „Wir müssen erst einmal ankommen und die letzten Wochen verdauen“, sagt sie.